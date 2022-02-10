Архив Солженицына продали на аукционе за 4,4 млн российских рублей

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Архив писателя Александра Солженицына продан на торгах за 4,4 млн российских рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома "12й стул".

"Самым дорогим лотом стала машинопись с авторской правкой романа "Архипелаг ГУЛАГ" с автографом", - отметили в пресс-службе. Это произведение было продано за 1,3 млн российских рублей при стартовой цене 350 тыс.

В целом за время торгов цена архива с 1,76 млн российских рублей поднялась до 4,4 млн российских рублей. Архив включает автографы, авторские машинописи, машинописи первоначальных вариантов программных произведений.

Александр Солженицын (1918-2008) - писатель, драматург, поэт и публицист, жил и работал в СССР, Швейцарии, США и России. В 1970 году получил Нобелевскую премию по литературе "за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы". Среди наиболее известных произведений писателя - "Архипелаг ГУЛАГ", "В круге первом", "Красное колесо", "Матренин двор", "Один день Ивана Денисовича", "Раковый корпус".-0