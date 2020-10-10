Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армения и Азербайджан приняли заявление по итогам консультаций в Москве, стороны согласовали прекращение огня с 12.00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших. Текст совместного заявления зачитал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

"Объявляется о прекращении огня с 12.00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно", - говорится в заявлении.

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Кроме того, Азербайджан и Армения договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. "Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса", - подчеркивается в документе.

Главы МИД Азербайджана и Армении прибыли в Москву 9 октября на консультации по Нагорному Карабаху по приглашению президента России Владимира Путина. Переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ, Азербайджана и Армении продолжались более 10 часов.-0-