Армения и Азербайджан сообщают об обстрелах в Нагорном Карабахе

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армения и Азербайджан вновь сообщают об обстрелах в Нагорном Карабахе. С обеих сторон заявляют о пострадавших.

Минобороны Азербайджана сегодня заявило об обстреле с армянской стороны четырех районов вокруг Нагорного Карабаха, сообщает ТАСС. "Грубо нарушая режим гуманитарного прекращения огня, армянские Вооруженные Силы обстреливают территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По сведениям АЗЕРТАДЖ, в результате обстрела населенных пунктов Тертерского района восемь человек ранены.

Министерство обороны Азербайджана заявило о напряженной обстановке на северном и южном направлениях в зоне нагорнокарабахского конфликта. "В ночь с 14 на 15 октября, как и в предыдущие дни, сохранялась напряженная обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта. В течение ночи подразделения армянских Вооруженных Сил предприняли попытку атаковать позиции азербайджанской армии. В результате ответных мер противник понес серьезные потери и был вынужден отступить на нескольких направлениях", - говорится в сообщении.

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По данным оборонного ведомства, уничтожены два танка Т-72, зенитно-ракетный комплекс Тор-М2КМ, четыре реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", несколько беспилотников и другая боевая техника армянских сил. "Азербайджанская армия соблюдает режим гуманитарного прекращения огня и сохраняет оперативное преимущество по всему фронту", - утверждает Минобороны страны.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала на своей странице в Facebook, что азербайджанские Вооруженные Силы утром 15 октября возобновили интенсивный артиллерийский обстрел на северном и юго-восточном направлениях линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

"В течение ночи в зоне конфликта сохранялась относительно стабильная напряженная ситуация. Утром противник возобновил активный артиллерийский огонь на северном и юго-восточном направлениях", - отметила она.

Потери Азербайджана во время боевых действий на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана 14 октября в некоторых местах превысили потери в первые дни войны. Как сообщает АРМЕНПРЕСС, об этом на своей странице в Facebook написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. "Вчера и сегодня (14 и 15 октября. - Прим. БЕЛТА) почти без бронетехники, под очень сильным артиллерийским огнем азербайджанская армия большими силами непрерывно атаковала несколько наших боевых позиций. Однако, понеся слишком много потерь, она была отброшена назад. Кое-где потери Азербайджана превышают даже потери первых дней", - написал Арцрун Ованнисян.

В результате состоявшихся по инициативе российской стороны консультаций в Москве Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 по местному времени 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако вечером того же дня стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения и возобновлении ударов.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения начались бои. Азербайджан и Армения ввели военное положение и объявили мобилизацию. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.-0-