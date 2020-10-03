Армения и Азербайджан заявляют о продолжении военных действий в Нагорном Карабахе

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эскалация военного конфликта между Арменией и Азербайджаном продолжается, стороны заявляют о военных действиях.

"В районе 8.25 (по местному времени) на южном направлении был поражен самолет противника. В 8.46 были сбиты еще два самолета", - приводит ТАСС сообщение пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

Минобороны Азербайджана сообщило о сохраняющейся напряженности на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта и продолжающихся боях. "Ситуация на фронте остается напряженной. В течение ночи на различных направлениях фронта пресечена боевая активность противника, по нему нанесены сокрушительные удары. Продолжаются ожесточенные бои по всей линии фронта", - говорится в сообщении.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.-0-