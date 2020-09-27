Армения намерена рассмотреть вопрос признания независимости Нагорного Карабаха

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Армении намерено рассмотреть вопрос признания Ереваном независимости Нагорного Карабаха. Об этом заявил в парламенте премьер-министр Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

"Да, мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха, в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий", - отметил Никол Пашинян.

Тем временем парламент Азербайджана принял на экстренном заседании постановление о введении военного положения в ряде городов и районов страны. Об этом сообщило бакинское агентство APA. Решение должно быть утверждено президентом в течение 48 часов.

Как сообщалось ранее, правительство Армении сегодня в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.-0-

Многие государства призвали Армению и Азербайджан к деэскалации и переговорам В частности, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что стороны должны немедленно прекратить все боевые действия, в особенности обстрелы деревень и городов. По его словам, данный конфликт можно решить "только путем переговоров" при посредничестве Минской группы ОБСЕ.