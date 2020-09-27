Армения намерена рассмотреть вопрос признания независимости Нагорного Карабаха

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Армении намерено рассмотреть вопрос признания Ереваном независимости Нагорного Карабаха. Об этом заявил в парламенте премьер-министр Никол Пашинян, сообщает ТАСС.
"Да, мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха, в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий", - отметил Никол Пашинян.
Тем временем парламент Азербайджана принял на экстренном заседании постановление о введении военного положения в ряде городов и районов страны. Об этом сообщило бакинское агентство APA. Решение должно быть утверждено президентом в течение 48 часов.
Как сообщалось ранее, правительство Армении сегодня в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.-0-