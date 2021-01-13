Армения открыла границы для иностранных граждан

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Армении приняло решение открыть границы для иностранных граждан. Такую информация опубликовал МИД в Facebook.

Ограничения на въезд в Армению с 13 января сняты для иностранных граждан, которые могут въехать в страну как по воздуху, так и по суше.

Иностранцы обязаны предоставлять справку с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда, на английском, армянском или русском языке.-0-