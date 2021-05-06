Армения отменила ограничения на въезд для привитых от COVID-19 туристов

6 мая, Минск /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Власти Армении отменили для иностранных граждан, въезжающих в страну, прохождение дополнительного ПЦР-тестирования на COVID-19 при наличии у них сертификата о вакцинации с полученными двумя дозами противоковидного препарата или "зеленого паспорта".

Также было отменено требование на проведение теста при въезде в страну детям в возрасте до 1 года.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян сказал, что туристический сектор в Армении показывает очень слабые признаки восстановления. "И в этой связи не исключено, что мы позволим туристам, которые уже были вакцинированы, въехать в страну без дополнительных проверок", - сказал он.-0-