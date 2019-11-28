Армения продолжит вносить вклад в повышение эффективности ОДКБ - Пашинян

Никол Пашинян

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армения намерена продолжать усилия, направленные на повышение эффективности ОДКБ и ее международного авторитета. Об этом в Бишкеке на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, сообщает ТАСС. Никол Пашинян подчеркнул, что Армения и в дальнейшем намерена делать все для роста международного авторитета организации. Премьер-министр Армении отметил, что видит существенный потенциал развития сотрудничества стран - участниц ОДКБ. По его словам, одно из актуальных направлений - развитие взаимодействия в области высоких информационных технологий. Никол Пашинян также выразил удовлетворение тем, что партнерам по ОДКБ удалось согласовать кандидатуру нового генсека организации. "Я уверен, что опыт Станислава Зася окажется полезным в этой важной должности", - отметил он, добавив, что завершение процесса усовершенствования нормативно-правовой базы организации позволит регулировать вопросы смены генсека ОДКБ в случае невозможности исполнения им его обязанностей. Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения в ноябре 2018 года досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. С 1 января 2020 года этот пост перейдет по ротации представителю Беларуси. На данный момент обязанности генсекретаря ОДКБ исполняет Валерий Семериков.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!