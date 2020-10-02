Армения выразила готовность к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ по ситуации в Карабахе

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армения готова начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщил МИД республики, комментируя заявления глав РФ, США и Франции - стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сообщает ТАСС.

"Мы приветствуем тот факт, что главы стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ жестко осудили применение силы в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Армения привержена решению конфликта мирным путем. Мы будем продолжать решительно отражать агрессию Азербайджана, но в то же время готовы работать со странами - сопредседателями Минской группы ОБСЕ в направлении прекращения огня, на основании соглашений 1994-1995 годов", - отмечается в сообщении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан остановит военные действия в Нагорном Карабахе, если армянские силы полностью и безоговорочно выйдут с территории региона.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Боевые действия в Нагорном Карабахе не утихают шестой день. Многие страны призывают участников конфликта прекратить огонь, однако активные вооруженные столкновения на спорной территории продолжаются.

Боевые действия в зоне Нагорного Карабаха продолжались всю ночь и утром 2 октября. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Так, по данным азербайджанского информагентства Trend, с начала эскалации конфликта погибли 19 и ранены 55 азербайджанских гражданских лиц. Данных о потерях среди азербайджанских военных пока нет. Информагентство АРМЕНПРЕСС сообщило о 157 погибших и десятках раненых среди армянских военных. Также сообщается об 11 погибших и 60 раненых среди гражданского населения в Нагорном Карабахе.

Накануне также известно, что в результате обстрела в Нагорном Карабахе были ранены журналисты французской газеты Le Mond, агентства AFP, телеканала "Армения" и армянского новостного портала 24news.am. По последним данным, два журналиста Le Mond утром 2 октября были транспортированы в ереванский медцентр "Эребуни".

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Мировое сообщество выступило с призывами к сторонам конфликта в Нагорном Карабахе прекратить насилие и возобновить переговоры. С такой инициативой выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, представители ЕСПЧ, ОБСЕ. С совместным заявлением также выступили президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп.-0-