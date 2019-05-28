Армия Сербии приведена в полную готовность из-за ситуации в Косово

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные Силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное телевидение страны.

Утром спецназ полиции непризнанной республики вторгся на территорию северных муниципалитетов с преобладающим сербским населением. Это вызвало возмущение косовских сербов. Население Косовска-Митровицы вышло на улицы и строит баррикады, слышна стрельба.

Два человека сербской национальности получили легкие ранения в результате перестрелки у села Зубин-Поток между спецназом Косово и неустановленной группой людей.

Спецназ задержал сотрудников полиции сербской национальности и гражданских. Официальные данные о количестве задержанных отсутствуют.

Учитывая сложившуюся ситуацию, президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести все подразделения ВС Сербии в боевую готовность. Президент также созвал экстренное заседание в связи с обострением ситуации в Косово и Метохии.

Александр Вучич оповестил Евросоюз, что предпримет меры реагирования на ситуацию, если косовский спецназ не покинет населенные сербами районы. "Сербия будет реагировать сдержанно, спокойно, но защитит и сохранит свой народ", - заявил Александр Вучич.

В то же время Международные силы для Косово под командованием Североатлантического альянса (KFOR) заявляют, что косовский спецназ проводит обычную полицейскую операцию по ордеру прокуратуры. Таким образом, KFOR не намерен вмешиваться в ситуацию.

В понедельник Александр Вучич, выступая перед парламентом, объявил, что Белград не допустит насилия в отношении сербского населения автономного края.-0-