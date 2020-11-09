Армянская оппозиция требует отставки правительства Пашиняна

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семнадцать оппозиционных политических партий Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом говорится в совместном заявлении политических сил, сообщает ТАСС.

Оппозиция Армении также настаивает на создании военно-политического органа, который будет править страной в сложившейся военной ситуации.

"Для предотвращения безвозвратных потерь необходима добровольная отставка премьер-министра Пашиняна и его кабинета, а также безотлагательное создание нового исполнительного органа, способного совершить прорыв в ситуации, решить военно-политические проблемы", - отмечается в заявлении.-0-