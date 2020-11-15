АСЕАН и партнеры договорились создать крупнейшую в мире зону свободной торговли

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ее партнеры договорились создать крупнейшую в мире зону свободной торговли. Соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) подписано на саммите АСЕАН, сообщает ТАСС.

Соглашение о ВРЭП должно помочь в восстановлении экономики после пандемии. Вступление документа в силу создаст крупнейшую в мире зону свободной торговли с примерно 2,2 млрд потребителями и объемом ВВП в $28 трлн (это примерно треть мирового ВВП).

По прогнозам, к 2050 году общий ВВП стран ВРЭП может вырасти до $100 трлн.

В переговорах по ВРЭП изначально принимали участие кроме членов АСЕАН шесть крупнейших торгово-экономических партнеров блока, с которыми заключены соглашения о свободной торговле: Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония. Позднее Индия вышла из переговорного процесса.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии объединяет все страны Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.-0-