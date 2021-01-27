AstraZeneca отвергает обвинения в поставках вакцины для ЕС в другие страны

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca отвергает обвинения в поставках предназначенных для Евросоюза вакцин в другие страны. Об этом заявил глава компании Паскаль Сорио, сообщает Deutsche Welle.

Паскаль Сорио сказал, что AstraZeneca "справедливо относится к Европе" и не продает свою вакцину в обход ЕС ради выгоды.

В Еврокомиссии между тем зреет подозрение, что перебои с поставками вакцины в ЕС могут быть связаны с тем, что AstraZeneca перебрасывает часть предназначенных для ЕС вакцин на рынок Великобритании и других не входящих в ЕС стран. В понедельник, 25 января, представители AstraZeneca не смогли объяснить происходящее представителям Еврокомиссии, следующая встреча намечена на 27 января.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит в режиме онлайн, призвала производителей вакцин, подписавших контракты с ЕС, выполнить свои обязательства. По ее словам, Европа внесла многомиллиардные суммы на разработку препаратов от SARS-CoV-2, и теперь компании должны выполнить свои обязательства и поставить вакцины. Урсула фон дер Ляйен также объявила, что Брюссель намерен создать механизм контроля экспорта вакцин за пределы ЕС.

22 января AstraZeneca неожиданно сообщила, что из-за нехватки производственных мощностей не сможет до конца марта поставить вакцину в ЕС в согласованных объемах. По словам высокопоставленного представителя Брюсселя, компания в первом квартале может обеспечить поставки не более чем 31 млн доз - на 60% меньше, чем планировалось.

Согласно заключенному в августе 2020 года контракту, ЕС должен получить от этой компании до 400 млн доз препарата. Как указал представитель ЕС, AstraZeneca получила в рамках сделки предоплату в размере 336 млн евро.-0-