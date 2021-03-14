AstraZeneca сокращает поставки своего препарата против коронавируса в страны ЕС

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной сбой произошел в программе вакцинации Евросоюза: британо-шведская фирма AstraZeneca сокращает поставки своего препарата против коронавируса в страны сообщества, сообщает канал Euronews.

В этом триместре ЕС не досчитается больше половины предусмотренных контрактом доз. Это ставит под угрозу план властей Франции привить 10 млн граждан к середине апреля. Эпидситуация в стране, где COVID-19 стал причиной смерти свыше 90 тыс. человек, ухудшается. Особенно - в столичном регионе Иль-де-Франс, где переполнены больницы. Пациентов в срочном порядке переправляют в другие регионы.

Канцлер Австрии посетовал на неравномерное распределение вакцин по странам Евросоюза. По словам Себастьяна Курца, у некоторых из них есть тайные договоренности с фармкомпаниями. "К концу июня Нидерланды получат больше доз вакцин на душу населения, чем соседняя Германия, и почти вдвое больше, чем Хорватия. А Австрия, по нашим сведениям, сейчас находится где-то в середине этой группы", - сказал он.

В ряде европейских стран предупреждают об очередной волне заражений. 11 итальянских регионов перешли в красную зону. С понедельника там закрываются школы, магазины и рестораны. А на Пасху - с 3 по 5 апреля - карантин будет действовать по всей стране. Число жертв коронавируса в Италии превысило отметку в 100 тыс.-0-