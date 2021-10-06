Астронавты США смогли вырастить перец на борту МКС

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астронавты США впервые смогли вырастить перец на борту Международной космической станции, сообщает ТАСС со ссылкой на Космический центр им. Джона Кеннеди Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Эксперимент по выращиванию перца чили на МКС начался 12 июля. Сейчас начал созревать урожай. Ученые отметили, что рост плодов на МКС оказался менее значительным, чем выращиваемых на земле. Исследователям пока не до конца понятны причины. "Преодоление проблем с выращиванием растений в условиях микрогравитации важно для долгосрочных миссий, при которых членам экипажа нужен будет хороший источник витамина С, такой как перец", - пояснили в НАСА.

Астронавты соберут первый урожай через 100 дней после начала эксперимента, а второй - через 120 дней. После обработки часть перцев пойдет в пищу, другую направят на Землю для исследований.-0-