Астронавты вышли в открытый космос для технических работ на МКС

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс вышли в открытый космос для технического обслуживания Международной космической станции, сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство НАСА.

Астронавтам предстоит выполнить задачи, которые не успели завершить во время прошлых выходов в космос: стравить и переместить аммиачные перемычки, установить усилитель конструкции теплозащитной крышки шлюзового отсека Quest, закончить подключение кабелей полезной нагрузки на платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus и заменить антенну беспроводной связи на модуле Unity. Предполагается, что сегодняшний выход в космос продлится 6,5 часа. В этом году прошли уже четыре выхода по американской программе с борта МКС.

Сейчас на МКС помимо Гловера и Хопкинса работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.-0-