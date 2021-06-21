Астрономы открыли на Венере возможные следы тектонических процессов

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планетологи обнаружили на фотографиях поверхности Венеры следы необычных деформаций ее коры, которые указывают на возможное существование тектонических процессов в ее недрах. Об этом сообщает ТАСС.

На Венере обнаружили ранее неизвестный тип тектонических деформаций, которые были порождены некими процессами в мантии планеты подобно тому, как это происходит на Земле.

Венера возникла в почти тех же условиях и точке, что и Земля, однако она разительно отличается по облику и устройству от нашей планеты. В настоящее время на ней практически нет воды, ее сверхплотная атмосфера состоит из углекислого газа и серной кислоты, разогретых до 462 градусов Цельсия, а почти плоская поверхность покрыта следами относительно недавних извержений вулканов.

В далеком прошлом, как показывают простые компьютерные модели климата Венеры, она должна была быть похожей на Землю и обладать большими запасами воды и относительно мягким климатом. Многие ученые предполагают, что впоследствии Венера превратилась в адский мир из-за отсутствия тектонических процессов, играющих важную роль в круговороте углекислого газа на нашей планете.-0-