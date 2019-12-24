Атака хакеров прервала работу в угольных шахтах Чехии

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Атака хакеров вывела из строя компьютерную систему компании "Остравско-карвинские шахты" (ОКШ), крупнейшей угледобывающей компании Чехии. Была остановлена работа в принадлежащих ей шахтах. Об этом сообщило Чешское радио.

Руководство ОКШ решило экстренно остановить работу в шахтах в целях безопасности людей в забое. Компьютерная система, обеспечивающая и контролирующая производственный процесс в офисах и подземных коридорах, зависла и не реагирует на команды операторов.

Компьютерная система компании ОКШ подверглась нападению пока малоизученного криптовируса. Когда работа в шахтах будет возобновлена, пока неизвестно.

К расследованию инцидента привлечены чешские спецслужбы и полиция.-0-