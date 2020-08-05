Атака талибов в Афганистане: погибли 12 человек

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 12 человек погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Баглан, расположенной на северо-востоке Афганистана, сообщает афганский телеканал TOLONews.

Инцидент произошел утром 5 августа. Боевики установили придорожную мину на шоссе, ведущем из Баглана в северную провинцию Саманган. На ней подорвался автомобиль, направлявшийся из Баглана в Мазари-Шариф. После взрыва транспортное средство было атаковано талибами, сообщил бывший член провинциального совета Баглана Махбубулла Гафари.

Представители движения "Талибан" пока никак не прокомментировали произошедшее.-0-