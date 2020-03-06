Атака террористов в Кабуле: 27 человек погибли, 29 ранены

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Афганистана боевики открыли стрельбу во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари. Как сообщает Reuters, в результате теракта погибли 27 человек, еще 29 ранены.

На церемонии присутствовали видные политические деятели Афганистана, в том числе премьер-министр Абдулла Абдулла. Отмечается, что премьер не пострадал.

В Минздраве сообщили, что данные по погибшим и пострадавшим не окончательные, число жертв может увеличиться.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе радикальных группировок.-0-