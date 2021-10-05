Атаки вирусов-вымогателей стали проблемой для нацбезопасности США

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кибератаки с использованием вирусов-вымогателей в последнее время из обычной уголовной деятельности превратились в проблему национальной безопасности для США. Такое мнение главы Киберкомандования ВС США, руководителя Агентства национальной безопасности (АНБ) генерала Пола Накасоне приводит ТАСС.

Глава Киберкомандования ВС США отметил, что атаки с использованием вирусов-вымогателей оказывают влияние на экономику страны, критически важную инфраструктуру, а атаки на медицинский сектор могут угрожать жизням людей. "То, что когда-то рассматривалось в качестве преступной деятельности, стало вопросом национальной безопасности", - подчеркнул генерал.

По данным Пола Накасона, АНБ и Киберкомандование фиксируют резкий всплеск активности, связанной с вирусами-вымогателями. Спецслужбы пытаются оценить угрозу, которую представляют такие вирусы, а также тактику, которая используется злоумышленниками.

На вопрос о долгосрочности такой угрозы и необходимости американским спецслужбам через пять лет также на ежедневной основе иметь дело с вирусами-вымогателями руководитель АНБ ответил утвердительно. "Это будет происходить каждый день", - убежден он.-0-