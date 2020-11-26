Атаманюк: в Украине худшая ситуация в бюджете за последние 10 лет

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фоне коронавируса власти Украины уже оставляют людей без денег, при этом брать извне уже неоткуда. Таким мнением в эфире украинского телеканала поделился экономический эксперт Юрий Атаманюк. Его комментарий показал "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"На сегодняшний день дефицит бюджета - более 100 млрд гривен, которые должны были покрыть заимствования. Заимствования провалили, потому что нет доверия к этому правительству и власти. Уже заимствовать негде, и мы плотно вошли в бюджетный кризис", - сказал Юрий Атаманюк.

Эксперт напомнил, что руководство Государственной миграционной службы Украины распорядилось отправить сотрудников территориальных подразделений в отпуск за свой счет из-за отсутствия средств для выплаты зарплат. "Это разве не является скрытой невыплатой заработной платы? У нас сегодня в бюджете худшая ситуация за последние 10 лет", - добавил он.-0-