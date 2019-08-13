13 августа, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву вменяется убийство сотрудника спецназа и совершение еще ряда особо тяжких преступлений. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный прокурор Кыргызстана Откурбек Джамшитов.
Как пояснил генпрокурор, Алмазбек Атамбаев подозревается в использовании оружия, организации массовых беспорядков, препятствии следствию, захвате заложников, убийстве 1 человека и попытке убийства.
7 августа вечером в Кой-Таше в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева во время его принудительного привода в следственные органы произошло столкновение силовиков и собравшихся сторонников экс-президента. В результате погиб замруководителя спецподразделения ГКНБ "Альфа" и более 40 человек получили ранения.
8 августа правоохранительные органы задержали Алмазбека Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш, он водворен в СИЗО ГКНБ до 26 августа.
По фактам беспорядков в Кой-Таше, убитого спецназовца и пострадавших правоохранителей начато досудебное производство.-0-
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