Атомная генерация позволяет Украине удерживать низкие тарифы для потребителей - эксперт

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Атомная генерация позволяет Украине удерживать низкие тарифы для потребителей, экспортировать электроэнергию и привлекать валютную выручку в страну. Какие перспективы открывает развитие атомной энергетики, корреспонденту БЕЛТА рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины Дмитрий Марунич.

Сегодня в Украине эксплуатируются 15 энергоблоков на четырех атомных станциях (Ровенская, Запорожская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС). Большинство из них было спроектировано и построено во времена Советского Союза и до сих пор являются базовым источником электроэнергии для украинских потребителей.

Суммарно атомные станции вырабатывают свыше половины электричества, потребляемого на внутреннем украинском рынке. "В силу низкой себестоимости атомная генерация позволяет Украине удерживать низкие тарифы для промышленных и бытовых потребителей. Именно благодаря тому, что атомная энергетика является базовым источником генерации, мы можем экспортировать электроэнергию и привлекать в страну значительные объемы валютной выручки", - отметил Дмитрий Марунич.

Эксперт считает, что не стоит забывать о положительном влиянии атомной энергетики на рынок труда. По подсчетам международных экспертов, строительство и эксплуатация одного энергоблока мощностью 1000 МВт создает тысячи рабочих мест как в атомной, так и в смежных отраслях.

Как и Украина, Беларусь приняла решение влиться в клуб ядерных государств. Первый энергоблок атомной станции вскоре начнет выдавать электроэнергию. По мнению сопредседателя Фонда энергетических стратегий Украины, когда БелАЭС заработает в полную мощность, это создаст потенциал для экспорта электроэнергии в другие страны. Кроме того, в Европе ужесточаются требования к работе угольных и газовых теплоэлектростанций, связанные с необходимостью использования экологически нейтральных источников генерации.

"Беларусь построила экологически чистый источник электроэнергии, который в будущем станет стабильной базой для развития промышленности. При этом государство комплексно подошло к вопросу дальнейшего использования электроэнергии на внутреннем рынке в перспективе. Проведена масштабная модернизация электросетей, заложены точки роста для промышленных кластеров, разработана и внедряется программа по развитию электротранспорта. Атомные технологии - это билет в будущее. Многие государства хотели бы иметь к ним доступ, но для этого нужна помощь и всесторонняя поддержка со стороны более опытных партнеров", - считает Дмитрий Марунич.-0-