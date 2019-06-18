Аукционный дом Sotheby's продан за $3,7 млрд

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аукционный дом Sotheby's продан, его новым владельцем становится миллиардер и коллекционер Патрик Драи, один из богатейших людей Франции. Об этом сообщает Euronews .

Компания Патрика Драи BidFair USA заплатит за акции Sotheby's $3,7 млрд - это более чем в полтора раза выше котировок на Нью-Йоркской бирже. О соответствующем соглашении сторон объявил аукционный дом. В сообщении сказано, что после закрытия сделки Sotheby's заберет свои акции с биржи и станет частной компанией.

Медиамагнат Патрик Драи объяснил, что инвестирует в аукционный дом в интересах семьи на очень долгое время. Миллиардер сообщил, что после закрытия сделки по приобретению до конца года планирует продать американское подразделение принадлежащей ему телекоммуникационной корпорации Altice.

Sotheby's основан в 1744 году - это один из старейших и второй по объемам выручки аукционный дом в мире, лишь незначительно уступающий дому Christie's, который принадлежит французскому миллиардеру Франсуа Пино. Sotheby's и Christie's делят около 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата и произведений искусства.-0-