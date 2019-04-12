Авад бен Ауф возглавит Военный переходный совет Судана

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Судана Авад бен Ауф возглавит новый Военный переходный совет после свержения президента Омара аль-Башира, сообщает Reuters со ссылкой на суданское государственное телевидение.

Заместителем главы Военного переходного совета станет начальник штаба вооруженных сил страны генерал-лейтенант Камаль Абдул Муроф аль-Махи.

Церемония присяги транслировалась на суданском телевидении.

Армия Судана 11 апреля объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти, роспуске парламента и действующих органов власти. Кроме того, было объявлено о приостановке действия Конституции и введении чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца. В своем выступлении Авад бен Ауф заявил, что армия берет власть в стране под свой контроль на два года.-0-