Авария на газопроводе под Киевом не повлияет на транзит газа в ЕС - Минэнерго Украины

15 сентября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Несмотря на аварию на газопроводе возле поселка Чабаны Киевской области, транзит газа обеспечен в штатном режиме. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"Несмотря на внештатную ситуацию, транзит газа в страны Европы через украинскую газотранспортную систему (ГТС) обеспечен в заявленных для транзита объемах", - заявили в ведомстве.

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что 15 сентября около 00.20 по местному времени возле поселка Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев-Запад Украины). В 01.10 была перекрыта подача газа в газопровод.

Пострадавших нет. Продолжаются ремонтные работы.-0-