Авария на нефтехимическом комплексе произошла в Мексике

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария произошла на нефтехимическом комплексе "Морелос" в штате Веракрус на востоке Мексики, четыре человека получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter государственной нефтегазовой компании Pemex, которой принадлежит предприятие.

"Нефтехимический комплекс "Морелос" прекратил работу из-за проблем с электроснабжением на участке турбогенераторов, - говорится в записи. - К настоящему моменту известно о четырех пострадавших, получивших ожоги паром, их жизнь вне опасности". Работники комплекса были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь. Сведений о причинах аварии обнародовано не было.

На нефтеперерабатывающем заводе "Ласаро-Карденас-дель-Рио" в Веракрусе 7 апреля также произошел пожар. После чрезвычайного происшествия, которое обошлось без жертв, работа предприятия была остановлена. Согласно примерным оценкам, на восстановление поврежденного огнем оборудования необходимо до 90 дней.-0-