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Авария на железнодорожном мосту в Дании: погибли шесть человек

В мире 02.01.2019 | 12:48
Фото Sky News
Фото Sky News

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дании в результате железнодорожной аварии погибли шесть человек, сообщает Reuters.

Инцидент произошел на железнодорожном мосту Большой Бельт. Пассажирский автобус, направлявшийся в Копенгаген, столкнулся с грузовым поездом над проливом между датскими островами Зеландия и Фюн.

В настоящее время мост закрыт для транспорта. Полиция уточняет подробности произошедшего.-0-

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Теги
Дания, ДТП, смерть
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