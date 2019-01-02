Авария на железнодорожном мосту в Дании: погибли шесть человек

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дании в результате железнодорожной аварии погибли шесть человек, сообщает Reuters.
Инцидент произошел на железнодорожном мосту Большой Бельт. Пассажирский автобус, направлявшийся в Копенгаген, столкнулся с грузовым поездом над проливом между датскими островами Зеландия и Фюн.
В настоящее время мост закрыт для транспорта. Полиция уточняет подробности произошедшего.-0-
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