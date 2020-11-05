Авария с автобусом в Великом Новгороде – двое погибших, восемь пострадавших

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли, еще восемь пострадали в ДТП с рейсовым автобусом, въехавшим в здание Новгородского университета имени Ярослава Мудрого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, погибла женщина-водитель и пострадали 10 человек.

"Всего в автобусе находились 26 человек. Двое погибли, еще восемь пострадали, одного из них деблокируют, семь доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства. Остальные 16 пассажиров отправились домой.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.-0-