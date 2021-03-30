Авария в Суэцком канале может сказаться на восстановлении экономики в АТР

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блокировка контейнеровозом Суэцкого канала может нарушить промышленные цепочки в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщает ТАСС со ссылкой на директора Института экономики при Университете технологий и бизнеса профессора Хун Тао.

"Суэцкий канал является одним из крупнейших логистических коридоров, связывающих Азию с Европой, а также важнейшей транспортной артерией мирового судоходства", - отметил эксперт.

По его словам, данное происшествие может нарушить и промышленные цепочки в регионе, поскольку через канал проходит большой объем нефти и другого сырья, крайне необходимого для нормального циркулирования производства.

"На фоне восстановления бизнеса, транспортных перевозок, прерванных пандемией коронавируса, значительно возрос поток грузов, в том числе через канал. В связи с этим нынешняя авария, в результате которой канал был блокирован в течение шести дней из-за вставшего поперек русла контейнеровоза, окажет серьезное влияние на восстановление экономик АТР", - подчеркнул Хун Тао.

"Местные производители, импортирующие большое количество компонентов морем, уже столкнулись с увеличением расходов на перевозки. По разным оценкам, стоимость возросла от 20% до 200%", - отметил президент Сингапурской промышленной федерации Дуглас Фо.-0-