Аварийная посадка самолета в Подмосковье: число пострадавших возросло до 55

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье возросло до 55 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

"За медицинской помощью обратились 55 пассажиров самолета, из них 17 детей. Госпитализированы шесть человек", - сообщили в ГУ МЧС.

Ранее сообщалось о 23 пострадавших. Всего на борту самолета находились 226 пассажиров, среди них 41 ребенок.

Лайнер Airbus A321 совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. При взлете у него загорелся двигатель, из-за чего он экстренно приземлился.

По данным Росавиации, на взлете самолет столкнулся со стаей чаек, что привело к перебоям в работе двигателей. Глава ведомства Александр Нерадько назвал решение экипажа самолета A321 сесть на поле "единственно верным". По его словам, оснований для проверки авиакомпании нет.-0-