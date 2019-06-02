Аварийно-спасательная операция в Дзержинске завершена

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аварийно-спасательная операция в Дзержинске, где на предприятии ГосНИИ "Кристалл" произошли взрывы, завершена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС России.
Проводится работа по ликвидации последствий, связанных с разрушением зданий, оценка обстановки. Площадь возгорания и разрушения на территории завода составила около 800 кв. м, кроме того, в городских здания выбиты многие окна.
По последним данным Минздрава РФ, после ЧП за медицинской помощью обратились 85 человек, 16 человек госпитализированы.
Как ранее сообщалось, в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после начался пожар.-0-
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