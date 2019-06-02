Аварийно-спасательная операция в Дзержинске завершена

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аварийно-спасательная операция в Дзержинске, где на предприятии ГосНИИ "Кристалл" произошли взрывы, завершена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС России.

Проводится работа по ликвидации последствий, связанных с разрушением зданий, оценка обстановки. Площадь возгорания и разрушения на территории завода составила около 800 кв. м, кроме того, в городских здания выбиты многие окна.

В российском Дзержинске объявлен режим ЧС после взрывов на заводе По предварительным данным, погибших нет. За медицинской помощью обратились 38 человек, 11 из которых после осмотра медиков отпущены домой.

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 79 Врачи оценивают состояние женщины, госпитализированной после взрывов в Дзержинске Нижегородской области, как тяжелое. По данным Минздрава, всего за помощью обратились 38 работников завода и 41 житель города. Детей среди них нет.

По последним данным Минздрава РФ, после ЧП за медицинской помощью обратились 85 человек, 16 человек госпитализированы.

Как ранее сообщалось, в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после начался пожар.-0-