Авдонин: Беларуси важно, чтобы ситуация в Казахстане вернулась в правовое русло

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси важно, чтобы ситуация в Казахстане вернулась в правовое русло, заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Сейчас актуальной становится не только тема экономической интеграции, но и тема интеграции в области безопасности. Белорусский (миротворческий. - Прим.БЕЛТА) контингент выполняет важную миссию, ориентированную на обеспечение интересов не только России, стран ОДКБ, но в первую очередь своих собственных интересов. Потеря Казахстана для нас - это потеря огромнейшего рынка сбыта, потому что значительные объемы поставок товаров и услуг идут на казахстанский рынок", - сказал Алексей Авдонин.

По словам аналитика, "для нас важно обеспечить то, чтобы в Казахстане был установлен обратно конституционный строй, все вернулось в правовое русло". "И не допустить эскалации ситуации в этой стране. Так как это может привести, в том числе к распространению негативных, уже экстремистских, течений. Не только на территории Казахстана, Центральной Азии, но и вылиться в переход этих элементов, в том числе в Россию и к нам в Беларусь", - отметил он.-0-