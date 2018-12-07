Авиадебошир ударил сотрудника службы безопасности аэропорта Внуково

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали авиадебошира, ударившего в лицо сотрудника службы безопасности московского аэропорта Внуково, cообщает ТАСС.

В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково с заявлением обратился сотрудник службы авиационной безопасности с заявлением о том, что один из пассажиров при прохождении специального контроля нанес ему удар в лицо. По подозрению в совершении правонарушения доставлен в дежурную часть житель Железногорска.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.-0-