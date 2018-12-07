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Авиадебошир ударил сотрудника службы безопасности аэропорта Внуково

В мире 07.12.2018 | 01:06
Фото из архива
Фото из архива

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали авиадебошира, ударившего в лицо сотрудника службы безопасности московского аэропорта Внуково, cообщает ТАСС.

В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково с заявлением обратился сотрудник службы авиационной безопасности с заявлением о том, что один из пассажиров при прохождении специального контроля нанес ему удар в лицо. По подозрению в совершении правонарушения доставлен в дежурную часть житель Железногорска.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.-0-

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Теги
происшествия, Россия, самолет
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