Авиадебошир ударил сотрудника службы безопасности аэропорта Внуково

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали авиадебошира, ударившего в лицо сотрудника службы безопасности московского аэропорта Внуково, cообщает ТАСС.
В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково с заявлением обратился сотрудник службы авиационной безопасности с заявлением о том, что один из пассажиров при прохождении специального контроля нанес ему удар в лицо. По подозрению в совершении правонарушения доставлен в дежурную часть житель Железногорска.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.-0-
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