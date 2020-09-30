Авиакатастрофа под Чугуевом: расшифрованы черные ящики

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Черные ящики самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу под Чугуевом в Харьковской области Украины, расшифровали, но еще предстоят экспертизы. Об этом заявил главный инспектор Министерства обороны Украины Игорь Воронченко, сообщает УНН.

"Окончательных версий нет. Это или человеческий фактор, или технический, или внешний. Ящики расшифровали, но еще будут экспертизы", - заявил Воронченко.

28 сентября авиационные эксперты под контролем Государственного бюро расследований Украины начали процесс дешифровки бортовых самописцев военного самолета Ан-26, который упал в Харьковской области. Процесс дешифровки должен был длиться ориентировочно 3-5 дней.

Вечером 25 сентября под Чугуевом в Харьковской области упал и загорелся самолет. На борту воздушного судна находились 27 человек - члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил им.Кожедуба. 25 из них погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов. Еще один человек находится на лечении.-0-