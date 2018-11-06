Авиакатастрофа в Индонезии: черный ящик показал проблемы с индикатором скорости

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У пассажирского самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air, который потерпел крушение 29 октября в Индонезии, был неисправен индикатор скорости, сообщает Associated Press.

По словам главы Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии Соерджанто Таджахоно, данные черного ящика с техническими показаниями полетов свидетельствуют, что проблемы с индикатором скорости были во время четырех последних рейсов разбившегося самолета Lion Air.

Второй черный ящик Boeing 737, который записывал переговоры пилотов, пока не найден, его поиски продолжаются.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на индонезийский портал Detik, власти Индонезии провели 5 ноября траурную церемонию на предполагаемом месте крушения самолета авиакомпании Lion Air. Родственников погибших доставили на кораблях в район Яванского моря, около западного побережья острова Ява, где прошла церемония богослужения, затем на воду были спущены цветы.

Спасатели продолжают доставлять на берег фрагменты тел жертв катастрофы. Операция не завершится, пока не будут идентифицированы все погибшие.

Новейший Boeing 737 Max 8 выполнял 29 октября рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из аэропорта он рухнул в Яванское море. Самолет развалился в момент соприкосновения с водной поверхностью, двигатели работали на полную мощность, скорость лайнера при падении была очень высокой. Версия о взрыве на борту исключается. В авиакатастрофе погибли 189 человек.

Около 190 человек погибли при крушении индонезийского Boeing Самолет пропал с экранов радаров через 13 минут после взлета. С буксира, выходящего из порта Джакарты, видели, как лайнер падал в море.

Lion Air занимает примерно 40% рынка авиаперевозок Индонезии. Авиаперевозчик является вторым по величине лоукостером в Юго-Восточной Азии после малайзийской AirAsia. В парке находится почти 300 самолетов, большинство из них фирмы Boeing. Компания выполняет рейсы как внутри страны, так и за ее пределами, в частности в Австралию, Индию, Малайзию, Сингапур, Таиланд.-0-