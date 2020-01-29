29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпании массово отменяют рейсы в Китай из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

Кроме того, из-за отмены китайскими туристами поездок за рубеж некоторые авиаперевозчики были вынуждены отказаться на время от полетов на транзитных маршрутах. Многие компании, включая "Аэрофлот" и S7, предлагают бесплатно сдать билеты в Китай с датой вылета до второй декады февраля.

Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" заявила сегодня, что приостанавливает из-за распространения коронавируса прямые полеты в несколько европейских стран до конца зимней навигации. В частности, отмена коснется направлений, на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая: Екатеринбург - Мюнхен, Екатеринбург - Париж, Екатеринбург - Рим.

В начале недели и другие российские авиакомпании, в частности Azur Air, Nordwind и iFly, временно прекратили чартерные полеты в Китай.

В числе стран, которые решили пока полностью ограничить авиасообщение с КНР, также Грузия и Казахстан. О приостановке полетов в Китай сегодня сообщила и авиакомпания British Airways. Кроме того, финская компания Finnair отменила несколько рейсов в Поднебесную.

Целесообразность введения временного запрета на все полеты из Китая в Соединенные Штаты в связи со вспышкой пневмонии рассматривает и администрация США.

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. 7 января китайские медики установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Новый тип коронавируса выявлен почти во всех регионах Китая, а также в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. На сегодня количество заразившихся инфекцией в КНР превысило 6 тыс. человек, число летальных исходов увеличилось до 130.

ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.-0-