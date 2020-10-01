Авиакомпании США сократят более 32 тыс. рабочих мест

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские авиакомпании готовят массовые сокращения, сообщает Euronews.

Сегодня стало известно, что 19 тыс. рабочих мест упразднит American Airlines. Следом руководство United Airlines подтвердило свои планы уволить почти 13,5 тыс. сотрудников.

Причина в том, что Конгресс США не утвердил новый план федеральной помощи. Действие предыдущего закончилось 30 сентября.

При этом ранее авиаперевозчики обещали не увольнять персонал до конца сентября в обмен на $25 млрд субсидий.

Если в ближайшие дни демократы и республиканцы придут к соглашению о новом транше, авиакомпании пересмотрят свое решение.-0-