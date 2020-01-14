Авиакомпания Airbus ввела в эксплуатацию новый самолет в виде кита белухи

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из самых ожидаемых в мире самолетов компании Airbus Beluga XL в форме кита белухи введен в эксплуатацию и уже совершил свой первый штатный полет, сообщает СNN.

Beluga XL является преемником Beluga, или Airbus A300-600ST. Воздушное судно имеет выпуклую форму корпуса, которая напоминает белуху. Кроме того, разработчики добавили самолету новой модели улыбающееся лицо. Причудливый дизайн был выбран сотрудниками Airbus путем голосования. Из-за своего внешнего вида самолет получил прозвище "летающий кит".

Самолет является грузовым. Как сообщили представители авиастроительной компании, он будет играть важную роль в строительстве пассажирских лайнеров, перевозить компоненты самолетов между европейскими производственными площадками и линиями окончательной сборки в Тулузе, Гамбурге и Тяньцзине.

Инженеры Airbus усовершенствовали в Beluga XL грузовой отсек и опустили взлетную палубу. Самолет также стал на 6 м длиннее и на 1 м шире своего предшественника. Несмотря на свой интересный дизайн, самолет является очень функциональным, а китоподобный нос улучшает аэродинамическую эффективность корабля.-0-