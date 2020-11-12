Авиакомпания Lufthansa начала тестировать пассажиров на COVID-19

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания Lufthansa 12 ноября протестировала на коронавирус всех пассажиров рейса Мюнхен-Гамбург, сообщается на официальном сайте Lufthansa Group.

Чтобы попасть на борт самолета, пассажиры должны были сдать анализы в аэропорту. Если результат был отрицательным, с посадочного талона снималась блокировка, и его обладатель мог пройти на посадку.

С сегодняшнего дня экспресс-тестирование будет проводиться на двух ежедневных рейсах между Мюнхеном и Гамбургом.-0-