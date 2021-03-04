Авиакомпания Lufthansa понесла рекордные потери на фоне пандемии

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Катастрофический обвал спроса на фоне пандемии коронавируса стал причиной рекордных потерь, понесенных авиакомпанией Lufthansa в 2020 году. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Глава авиакомпании Карстен Шпор сообщил, что чистые убытки в 2020 году составили 6,7 млрд евро. Оборот компании за год сократился с 36,4 млрд евро до 13,6 млрд евро. Lufthansa в 2020 году снизила предложение на 31%, число пассажиров составило лишь 25% от показателей 2019 года.

Отмечается, что минувший год стал самым сложным за всю историю Lufthansa как для клиентов, так и для персонала и акционеров компании. Как пояснил Карстен Шпор, ограничения, введенные с целью сдерживания пандемии, привели к беспрецедентному обвалу спроса на воздушный транспорт.

"Теперь на смену запретам на полеты должны прийти цифровые справки о вакцинации и тестировании, чтобы люди вновь могли навещать своих родных и близких, а также знакомиться с другими странами и культурами", - сказал глава Lufthansa.

По словам Карстена Шпора, компания ожидает, что 2021 год также будет трудным и приведет к новым потерям. В частности, прогнозируется сокращение перевозок до 40-50% от уровня докризисного 2019 года. Последствия для Lufthansa будут долгосрочными. Компания планирует вернуться к загрузке на 90% лишь к середине десятилетия.-0-