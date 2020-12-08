Авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже перенесли на 2023 год

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже перенесен на 2023 год из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в мире, сообщает Radio France Internationale.

Авиакосмический салон должен был пройти 21-27 июня 2021 года. Однако организаторы мероприятия приняли решение перенести его на июнь 2023 года. Точные даты его проведения будут объявлены позже.

Как отмечают организаторы, решение о переносе мероприятия принято единогласно, а все взносы, совершенные организациями, планировавшими представить свою продукцию в 2021 году, будут возвращены.

Генеральный комиссар международных авиакосмических салонов Патрик Даэр выразил надежду, что выставка в 2023 году станет символом возрождения авиакосмической индустрии после удара, нанесенного пандемией COVID-19. "Разумеется, мы разочарованы тем, что возможности провести салон в Ле-Бурже в 2021 году нет. После того как выставочная деятельность в мире была приостановлена, международное авиакосмическое и оборонное сообщества были бы рады воссоединению", - заявил он.

Аэрокосмический салон в аэропорту Ле-Бурже проводится каждые два года с 1909-го. С 17 по 23 июня 2019 года работал 53-й Международный авиакосмический салон. В течение недели на 75 га легендарного аэропорта в предместье Парижа свою продукцию и разработки показывали авиастроители и производители космической техники из 49 стран.-0-