Авиалайнер в Новосибирске прервал взлет из-за сигнала о неисправности двигателя

18 марта, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Самолет "Уральских авиалиний", вылетавший в Москву, прервал взлет в аэропорту Новосибирска из-за срабатывания датчика, показавшего неисправность двигателя, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
"При взлете сработал датчик неисправности двигателя. Экипаж принял решение прервать взлет. На борту находились 157 человек, никто не пострадал", - сказали в ведомстве.
По факту инцидента проводится проверка.-0-
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