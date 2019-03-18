Авиалайнер в Новосибирске прервал взлет из-за сигнала о неисправности двигателя

18 марта, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Самолет "Уральских авиалиний", вылетавший в Москву, прервал взлет в аэропорту Новосибирска из-за срабатывания датчика, показавшего неисправность двигателя, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"При взлете сработал датчик неисправности двигателя. Экипаж принял решение прервать взлет. На борту находились 157 человек, никто не пострадал", - сказали в ведомстве.

По факту инцидента проводится проверка.-0-