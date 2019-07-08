Авиасообщение между Россией и Грузией приостановлено

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские авиакомпании завершили выполнение рейсов из Грузии. Последний рейс, который совершала из Тбилиси авиакомпания "Аэрофлот", приземлился в Москве сегодня в 4.51, сообщает ТАСС.
Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines завершили полеты в Россию 7 июля. Из России в Грузию летали шесть авиакомпаний: "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", "Победа", Red Wings, Nordavia.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. С этого же дня вступает в силу и решение Министерства транспорта России от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.-0-
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