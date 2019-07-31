Авиация МЧС РФ приступила к тушению лесных пожаров в Красноярском крае

31 июля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Авиация МЧС РФ начала тушить лесные пожары на территории Красноярского края, сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пожары в лесах Сибири и Дальнего Востока помогают тушить три воздушных судна МЧС. "Два самолета-амфибии Бе-200 привлекались к тушению лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края и в Хангаласском районе Якутии. Они сбросили 180 тонн воды", - рассказал собеседник агентства. Также в Красноярском крае вертолет Ми-8 МЧС перебрасывает пожарных для защиты населенных пунктов. В регион прибыли 100 сотрудников МЧС России из Хакасии и Кемеровской области. Готовятся покинуть место пожара силы Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС.

30 июля в Красноярский край для контроля за тушением лесных пожаров прибыл первый замглавы МЧС Александр Чуприян. Он провел совещание в краевом главке министерства и принял участие в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства региона. По данным Александра Чуприяна, тайга в Сибири и частично на Дальнем Востоке горит на площади 3 млн га, и этот показатель увеличивается. Он подчеркнул, что действующие лесные пожары не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики, но люди страдают от задымления. В связи с этим принято решение об увеличении группировки пожарных Рослесхоза, субъектов РФ и МЧС.

В настоящее время из-за лесных пожаров режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и в одном районе Якутии.-0-