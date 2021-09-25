Австралия, Индия, США и Япония пожертвуют более 1,2 млрд доз вакцины от COVID-19

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники Четырехстороннего диалога по безопасности Австралия, Индия, США и Япония намерены пожертвовать более 1,2 млрд доз вакцины против коронавирусной инфекции в рамках программы Quad Vaccine Partnership. Об этом говорится в совместном заявлении стран "четверки", распространенном МИД Индии, сообщает ТАСС.

На сегодняшний день Австралия, Индия, США и Япония в совокупности поставили почти 79 млн доз безопасных и эффективных вакцин в Индо-Тихоокеанский регион. В заявлении отмечается, что "четверка" приветствовала объявление Индии о возобновлении экспорта безопасных и эффективных вакцин против COVID-19 начиная с октября 2021 года. В документе указывается, что Япония намерена выделить $3,3 млрд в рамках программы займа экстренной поддержки для реагирования на кризис COVID-19. Япония также продолжит помогать странам региона закупать безопасные, эффективные вакцины гарантированного качества.

Австралия предоставит грант в размере $212 млн на закупку вакцин для стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Кроме того, Австралия выделит $219 млн на поддержку развертывания вакцины "последней мили" (доставка препаратов в отдаленные районы) и возглавит координацию усилий "четверки" по доставке такой вакцины в этих регионах.-0-