Австралия инвестирует более $88 млн в разработку вакцин от коронавируса

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Австралии вложит более $88 млн в разработку вакцин против коронавируса. Как заявил в среду министр здравоохранения страны Грег Хант, соответствующий инвестиционный пакет будет направлен через международный механизм COVAX, сообщает ТАСС.

"Австралийское правительство присоединилось к международному механизму COVAX, что позволит закупать вакцины против COVID-19 по мере их появления. В соответствии с соглашением Австралия выделит 123,2 млн австралийских долларов ($88,7 млн) для участия в механизме, и это значит, что мы сможем получать предложения о покупке вакцин, когда они станут доступны", - указано в заявлении главы ведомства, опубликованном на сайте министерства здравоохранения страны.

Также Грег Хант сообщил, что данное решение правительства служит дополнительной мерой гарантии получения вакцины по уже подписанному соглашению с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания) и лабораторией университета Квинсленда (Австралия). Он отметил, что участие в механизме COVAX является важной частью стратегии Австралии по обеспечению доступа к любым безопасным и эффективным вакцинам. "Приняв решение участвовать в COVAX, мы гарантируем австралийцам и нашим соседям по тихоокеанскому региону и Юго-Восточной Азии возможность получить безопасную и эффективную вакцину", - сказал министр.

Механизм COVAX направлен на ускорение поисков эффективной вакцины для всех стран. Цель состоит в инвестировании средств примерно в 12 различных вакцин и обеспечении к ним справедливого и равного доступа, когда они появятся на рынке. Проектом управляют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям, Всемирная организация здравоохранения, а также производящие вакцины транснациональные корпорации, которые видят в этом инструменте дополнительный источник государственного финансирования.-0-