Австралия может получить свою вакцину от коронавируса к середине 2021 года

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралия может получить собственную вакцину от коронавируса к июлю 2021 года. Ее разработкой занимаются ученые из университета штата Квинсленд, сообщает ТАСС.

По словам министра здравоохранения Австралии Грега Ханта, во время первого этапа клинических испытаний препарат показал свою эффективность и безопасность. Вакцина "V451" вызвала положительную реакцию в виде выработки антител. Министр отметил важность того, что разрабатываемая прививка от коронавируса показала высокую эффективность при тестировании на пожилых людях.

Национальная биотехнологическая компания обратится за разрешением начать третью фазу клинических испытаний до конца года. Если они окажутся успешными, эта вакцина может стать доступной для жителей Австралии уже в начале третьего квартала 2021 года.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Австралии зафиксирован 29 января. В стране с 24 марта ввели жесткие эпидемические ограничения, которые сняли 13 июня после снижения числа заразившихся.-0-