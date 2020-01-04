Австралия направит 3 тыс. резервистов на борьбу с пожарами

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 3 тыс. военнослужащих резерва будут тушить лесные пожары на юго-востоке Австралии. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, сообщает газета The Sydney Morning Herald.

Бойцы также займутся эвакуацией пострадавших, в том числе из изолированных населенных пунктов. По словам министра обороны Австралии Линды Рейнольдс, впервые в истории страны правительство пошло на такие беспрецедентные меры.

Также будет выделено 20 млн австралийских долларов на аренду пожарных самолетов для борьбы со стихийным бедствием. "Наше сегодняшнее решение - обеспечить большее число человек на земле, больше самолетов в небе, больше судов в море и большее количество грузовиков для поддержки затронутых (пожаром. - Прим. БЕЛТА) регионов", - отметил Скотт Моррисон.

Из-за непрекращающихся пожаров с сентября 2019 года в Австралии сгорело около 5 млн га леса. В пламени погибли 18 человек, еще 17 пропали без вести. Уничтожено более 1,3 тыс. жилых домов и около 2,5 тыс. административных и хозяйственных построек.-0-